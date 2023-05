Apasionados de la pesca: Inicio la temporada pejerrey en Berisso

Como en cada inicio de temporada de una nueva especie en el Rio de La Plata, recibimos la invitación de nuestro guía amigo Fernando Sanchez (cel 1153798430) de Alta pesca Berisso para ir a hacer una nota/relevamiento y como es costumbre junto a nuestro amigo Daniel Rodriguez de Senti la pesca, en esta ocasión la llegada de la flecha de Plata al lugar nos juntó en una nueva pesca.

El cocodrilo fishing team, estuvo compuesto en esta ocasión por Raul Barera, Carlos sosa y yo, pero nos encontraríamos en marina del Sur (lugar desde donde Sale con sus guiadas Fernando,con nuestro invitado de lujo: el corredor de turismo carretera, Elio Craparo quien es vecino mío desde hace años.

Nos juntamos todos en el lugar a las 8 de la mañana, hora en que arribaba Al lugar en su comodísimo trucker Fernando.

Cargamos todos los equipos y nos dirigimos directamente hacia el Rio, previo informe a Prefectura de nuestro ingreso al mismo.

Una vez elegido el point comenzamos el garete para intentar tentar a los pejes, el viento en ese momento (como luego en casi toda la jornada) era nulo, lo que a priori bajaría intensidad de piques como es costumbre con esa condición climática.

Pasaron unos 40 minutos y nada, la ansiedad (muy común en algunos de los que integraramos esta comitiva) era mucha y no aparecia el primer pique, de repente Elio tuvo una pequeña actividad en sus boyas y certero (como en casi todo el día) clavo el primer pejerrey de la jornada, lindo como la mayoría de lo que a posteriori lograríamos.

A partir de ahí con intervalos de 10 a 15 minutos fueron apareciendo los flecha de plata que tanto deseábamos, picaban a 20 cm de profundidad con mojarras o con filet de pejerrey y había que dejarlos comer, si clavabas muy rápido era más que seguro que se escapaba.

Cuando el viento soplaba un poquito los piques eran más seguidos, cuando volvía a ser casi nulo mermaba también la actividad.

Tuvimos muchos piques a pesar del poco viento, logramos muhisimos y erramos también unos cuantos, pero lo lindo de la jornada fue el ambiente de amistad en el que pescamos, la pasamos muy bien obteniendo piezas, contando anécdotas, comiendo un espectacular vitel tone, tenemos que aprender a disfrutar de todo en la pesca, de la naturaleza, de las charlas, de aprender (siempre , en cada pesca, en cada lugar alguien nos sigue enseñando algo, estemos atentos a ello sin creernos que somos los que más sabemos de este indescifrable deporte) y entonces habremos logrado disfrutar de cada viaje de pesca que hagamos.

Nos llamó mucho la atención y nos sorprendió gratamente, que el rio esta pleno de vida, en las boyas que estaban preparadas para lograr pejerreyes, durante toda la jornada tuvimos piques ( y logramos capturar) varios doradillos, algunos paties, bagres amarillos y hasta un par de chafalotes, lo que nos hace pensar en que cuidando las especies augura años venideros de mucha pesca deportiva para el estuario más ancho del planeta.

Durante las 6 horas que duró la jornada logramos entre todos unos 55 pejerreyes, la mayoría entre 300 y 500 gramos, no logramos levantar ninguno de kilo, aunque tuvimos un par de piques muy buenos que fueron errados por encañar antes de tiempo.

La temperatura del agua estaba en unos 18 grados, y según Fernando tiene que bajar unos 4 o 5 grados más para empezar a sacar esos pejesaurios que nos sabe entregar el Rio de la Plata, pero la especie está más que activa y la pesca muy entretenida, así que fanáticos de esta especie, via libre para comenzar la temporada en Berisso.

Luego de regresar a Marina del Sur, descargar nuestros equipos, hacer las notas y fotos de rigor, emprendimos el viaje de regreso a nuestra ciudad.

Gracias por leernos, y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes nos dan una mano: repuestos del automotor Hector Pelusso, recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martinez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Óptica Boero,

Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia y La Strada confitería.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 dias con otro relevamiento, abrazo pescador.



Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.