Anuncios del Gobierno: Volvieron a ser incompletos

Lamentamos que las economías regionales y la ganadería no hayan sido incluidas en los anuncios «Carlos Achetoni, Pte, de la Federación Agraria Argentina destacó que los anuncios realizados por el ministro Massa van a ser un alivio para una parte de los productores a los que la sequía castigó con mucha dureza, y que es justo decir que retomaron algunas de las cosas que pedimos desde FAA y con la Comisión de Enlace.

» De todos modos, en los próximos días vamos a analizar los alcances de lo que implementarían, así como también evaluaremos que cumplan fehacientemente lo anunciado».

» No quiero dejar de destacar algo que ya tristemente parece una costumbre… Lamentamos que las necesidades de las economías regionales y los productores ganaderos no hayan estado en la agenda de anuncios y se vuelva a pasar a «próximas semanas», como si no tuvieran la misma relevancia para el gobierno».

» Para FAA es una agenda prioritaria y central, porque una enorme cantidad de nuestros representados siguen esperando medidas que nunca llegan».

» Esperamos que las medidas anunciadas se apliquen pronto y bien, y que no se demoren más las respuestas a estos sectores tan postergados. Finalmente, pero muy importante, quiero remarcar que estas medidas son una respuesta a una coyuntura, urgente y dramática, pero coyuntura».

» No son políticas agropecuarias ni resuelven la enorme cantidad de problemas que arrastramos desde hace años y que siguen sin resolverse, por lo que desde FAA vamos a continuar luchando para que nos escuchen y avancen en las soluciones que tantos productores pequeños y medianos necesitamos».

» Porque la sequía o las heladas desnudaron y profundizaron la falta de políticas estructurales o los problemas de fondo, como la enorme presión impositiva, la necesidad de que se saquen retenciones desde las primeras toneladas de producción, que se llegue a la paridad cambiaria única, o que se implemente un seguro integral o multirriesgo».

«Sabemos todo lo que se necesita, y continuaremos gestionando para que nos escuchen», finalizó Achetoni.