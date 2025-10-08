Ante el avance del agua, se evacua el Colegio CEPT 15 «El Chajá»

La lluvia del ultimo fin de semana a lo que se suma el ingreso de aguas arribas al partido de 9 de Julio por la zona de Bacacay, esto amenaza una posible inundación en Colegio El CEPT 15 El Chajá, precisamente ubicado en Paraje El Chajá, donde el agua amenaza y tal como lo muestra una imagen aerea, el ingreso de agua a tapado el denominado camino Bacacay, donde la misma ya esta a unos 2000 mil metros de la Escuela.

En ese sentido, directivos del establecimiento se hicieron presentes en la jornada de este martes y tras observar la situación y tras hablar con autoridades educativas de Inspección distrital y de Educación técnica, se tomo la decisión de evacuar el lugar.

En ese sentido el Director del CEPT 15 «El Chajá», Cesar Morales dialogo este miércoles en el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, donde explico «el agua esta a unos dos mil metros, por lo que es mejor evacuar ahora con algo de camino, y no en medio del agua que es mucho mas complejo.

Morales informo que los alumnos ya están tomando clases en sede del ISETA, donde ha cedido salones para uso de estudio de nuestros alumnos, en tanto que desde Sociedad Rural de 9 de Julio nos han cedido espacio para alojar animales como ganadería vacuna y reproductores de cerdos. Por su parte las aves fueron relocalizadas en el predio de un ex alumno, informo.

Cesar Morales reconoció que es estresante por que de llegar el agua arruina varios trabajos que hay en la Escuela como huerta, un biodigestor que esta a punto de concluirse, el sistema de riego automatizado, el trabajo de forestación entre otros puntos.

En cuanto a la evacuación es documentación, PC y otros elementos, para lo que la comunidad educativa del CEPT, como Consejo de Administración y Sociedad Rural de 9 de Julio están disponiendo herramientas para retirar las cosas, informo.

Escuela El Chajá no es el primer establecimiento educativo que tuvo que evacuarse, ya había sucedido en la Primaria 41 de El Jabalí y también de La Corona, que fueron afectadas por el ingreso de agua, hace meses atras, y sus alumnos estudian mediante el sistema on line.

En cuanto a la zona de El Chajá, cabe destacar que en la zona se llevo adelante un trabajo de canalización el que no tuvo el resultado que se esperaba, además fue cuestionado, por la secretaria de obras publicas, ya que no estuvo dirigido por la Dirección de Hidráulica, y si por la el Ministerio de Desarrollo Agrario a pedido de un grupo de productores rurales de la zona. Hoy la masa de agua avanza sin pedir permiso anegando cuanto encuentra a su paso.