Ambicioso plan: La Producción porcina dio a conocer su hoja de ruta en inversión y producción hasta el año 2032

La Federación Porcina Argentina (FPA) anunció formalmente el Plan Estratégico Porcino 2025, una hoja de ruta con proyección al año 2032 que busca fortalecer a toda la cadena porcina nacional.

El plan fue elaborado con la participación de referentes del sector y está estructurado en torno a cuatro ejes clave: comercio exterior, sanidad, promoción y marco impositivo-financiero. Daniel Fenoglio, presidente de la FPA y gerente general de Cabaña Argentina, junto con Agustín Seijas, director ejecutivo de la entidad, ofrecieron una mirada integral sobre la situación actual

y los desafíos del sector.

Fenoglio recordó que la FPA es heredera directa de la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), con más de un siglo de historia. “Hoy la FPA representa al 70% de la faena nacional, con una fuerte articulación entre cámaras territoriales, asociaciones técnicas y entidades no territoriales.

Nuestro compromiso está puesto en construir un ecosistema porcino competitivo, sostenible e integrado con políticas públicas de largo plazo”, afirmó.

Actualmente, la FPA agrupa a entidades como APPORSAFE, CAPPCOR, CAPPER, CEPBA, Pormag y Gitep, lo que la posiciona como interlocutora clave ante organismos públicos. “La Federación se ha consolidado como interlocutor clave ante las autoridades, impulsando propuestas que representan los intereses de todo el sector en temas sanitarios, promocionales, financieros

y de comercio exterior”, agregó el titular de la organización.

Objetivos 2032

Los objetivos planteados en el PEP para 2032 son ambiciosos: alcanzar 550 mil cerdas productivas, con una inversion de 1.631 millones de dikares, un 75% por parte de la produccion primaria, y el 25 restante la industria, producir 1,7 millones de toneladas, exportar 300 mil toneladas y elevar el consumo per cápita a 28,3 kg/hab. A su vez, se espera un impacto económico significativo: US$ 7760 millones en actividad total, US$ 464 millones en exportaciones y más de 130 mil empleos directos e indirectos.