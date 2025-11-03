Durante la mañana del martes, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. Podrán registrarse ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ocasional granizo. Los acumulados previstos oscilan entre 15 y 45 mm, con valores localmente superiores, dio a conocer Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, que a través de información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo» .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes