Alerta en la región: el robo de techos de autos, una modalidad delictiva del AMBA que llegó al interior

Una modalidad de robo que hasta hace poco tiempo era exclusiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense comenzó a encender las alarmas en el interior de la provincia. Se trata de la sustracción rápida y precisa de techos desmontables en determinados modelos de vehículos, un delito que en las últimas horas registró sus primeros casos concretos en la vecina localidad de Chivilcoy, generando preocupación entre los propietarios.

El accionar delictivo tuvo lugar durante la madrugada del jueves y afectó a dos automóviles Peugeot 206. El primer episodio ocurrió en la calle 74 y quedó íntegramente captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran la destreza de los delincuentes para desmontar el techo del vehículo y dándose a la fuga en cuestión de escasos minutos. El segundo hecho se registró en la avenida Güemes al 498, donde el damnificado alertó al 911 cerca de las 2:15 de la madrugada tras escuchar ruidos extraños y descubrir el faltante en su rodado.

Esta clase de robos ha cobrado gran notoriedad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde bandas especializadas apuntan específicamente a modelos como el Peugeot 206 CC. La relativa facilidad para remover estas piezas sin necesidad de forzar las puertas o arrancar el motor las convierte en un blanco sumamente atractivo para los delincuentes que operan amparados en la oscuridad de la vía pública.

La irrupción de dos ataques de idénticas características en una misma noche evidencia la preocupante expansión territorial de estas prácticas delictivas hacia los grandes centros urbanos del interior. Los investigadores policiales presumen que las piezas sustraídas son insertadas rápidamente en el mercado ilegal, donde estos techos cotizan a un alto valor económico debido a la fuerte demanda y la casi nula disponibilidad de repuestos originales en el circuito formal.