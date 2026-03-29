Alcohol Cero al volante: Se secuestraron cinco vehículos, cuyos conductores resultaron positivo alcohol en sangre

Desde la Estación de Policía 9 de Julio informaron que durante el transcurso del finde de semana personal Policía Comunal local juntamente con Personal de Guardia Urbana y cuerpo de Inspectores Municipales llevaron a cabo Operativos de transito en distintos horarios y puntos estratégicos de la Ciudad

Estos operativos tuvieron como resultado el secuestro de cinco automotores (autos y pickups), cuyos conductores, y ante el test de alcoholemia arrojaron resultado «Positivo» por ingesta de alcohol, procediéndose al secuestro del vehículo y remolque a predio Judicial.

En tanto que otro vehículo, su conductor carecía de la totalidad de la documentación del mismo para circular.

Por los hechos tomo intervención Juzgado de Faltas Municipal.