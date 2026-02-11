Al palo: Argentina se ubica como el segundo país a nivel mundial en consumo de carnes

Como ya hemos dado a conocer en los últimos días a partir de informes oficiales, el consumo per cápita de proteína animal (carnes) en Argentina registró un crecimiento sostenido durante el ultimo año 2025, consolidando asi una tendencia de recuperación y diversificación en los hábitos alimentarios de la población; por lo que el consumo alcanzó su nivel más alto de los últimos seis años, con 116,4 kgs/año/persona, según información brindada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, subrayando que el consumo total de carnes creció un 3,85% interanual en 2025.

Recordemos que los datos, relevados por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, indican que el consumo per cápita pasó de 112,16 kilos por habitante en 2024 a 116,4 kilos en 2025. Este volumen no solo supera los registros de gestiones anteriores, sino que posiciona a la Argentina como el segundo consumidor mundial de carne, detrás de Estados Unidos, con un consumo per cápita de 120 kilos y por delante de Australia, que consumió 62 kilos por persona en el 2025.

El incremento se verifica en las tres principales categorías cárnicas —bovina, porcina y aviar—, aunque con comportamientos diferenciados que reflejan cambios estructurales en el patrón de consumo.



Crecimiento en las 3 carnes

La carne bovina, históricamente central en la mesa argentina, mostró una recuperación moderada. El consumo per cápita pasó de 48,49 kilos en 2024 a 49,92 kilos en 2025, lo que representa un aumento del 2,94%. Si bien continúa siendo la proteína animal más consumida, su crecimiento fue menor en comparación con otras carnes.

El mayor dinamismo se observó en la carne porcina, que registró el incremento relativo más significativo. El consumo per cápita creció un 8,44%, pasando de 17,42 kilos a 18,89 kilos por habitante. En términos absolutos, el cerdo sumó 1,47 kilos adicionales por persona en el año, consolidándose como uno de los principales motores del aumento del consumo total.

La carne aviar también mostró un desempeño destacado. El consumo pasó de 46,25 kilos a 47,68 kilos per cápita, con una suba del 3,07%, lo que equivale a un incremento de 1,42 kilos por habitante. Su competitividad en precios, versatilidad y disponibilidad explican buena parte de este crecimiento sostenido.

El consumo de carnes en la presidencia de Milei, Alberto Fernandez y Cristina Fernandez

En cuanto a cómo quedó el podio de gestiones presidenciales, el primer puesto es para Javier Milei: 116,4 kilos por persona y por año. El segundo es para Cristina Fernández: 115,8 kg y el tercero para Alberto Fernández: 114,6 kilos.

Además, el dato de consumo, no solo marca una recuperación del consumo interno, sino que también evidencia una transformación progresiva en la composición de la dieta, con una mayor participación de carnes alternativas a la bovina.

Los resultados reflejan una diversificación creciente en la ingesta de proteínas animales, tendencia que se viene consolidando en los últimos años y que responde tanto a factores económicos como culturales y productivos. En ese marco, la carne porcina y la aviar se posicionan como las principales dinamizadoras del consumo total, complementando el tradicional predominio de la carne vacuna.