Aitana Martinez es la primera bebe nacida en el partido de 9 de Julio

Uno de los momentos mas esperado al inicio de un nuevo año es quien es el primer bebe en nacer; y a diferencia de otros años que se hace esperar, en el 2024 la muy linda noticia de un nacimiento fue a las pocas horas de iniciado el año 2024.

El primer nacimiento del año se dio este lunes 1 de enero a las 20:30hs en el Hospital Julio de Vedia, cuando nació Aitana Martinez, por cesárea y peso 2.750 kgs.

Aitana es hija de Joselina Josserme y Tomas Martinez y viven en la vecina localidad de Facundo Quiroga.

La mama de Aitana ingreso con trabajo de parto al Hospital Julio de Vedia cercano al medio dia de este lunes 1 y durante el nacimiento de la menor intervinieron las Dras. Ana Paula Garcia, Dra. Aguirre Zabala, la Obstetra Estefania Torrente, y enfermeros del Hospital Julio de Vedia.

Asi se expreso Joselina, mama de Aitana en sus redes sociales ante el nacimiento de su hija

Hoy vencí el miedo más grande que tuve en toda mi vida. Hoy le di vida al amor de mi vida, pero vos hace 9 meses que me estás dando vida a mi. Hoy se me fue todo tipo de ansiedad. Hoy termino una larga espera, la cual no vi venir. Hoy puedo decir que a pesar que estuve siempre rodeada de gente maravillosa a mí lado y a tu lado, tuve mucho miedo, porque hiciste que mí vida tuviera un cambio enorme pero te acepte desde el día uno. Cómo me voy a olvidar ese sábado 13 de mayo en el que DOS RAYITAS cambiaron mí vida y le dieron un giro inesperado en mí. Pero nunca dude de mí y mucho menos de vos. Esa tarde sentí el miedo más grande y hermoso a la vez. Fue un proceso difícil, pasaron muchas cosas en el medio, me costó aceptar tantas cosas, ya que planeaba no ser mamá, pero llegaste para cambiar TODO.

Ahora toda mí vida es para vos, hace 9 meses que me dedique a vos, dejé una vida planeada atras y me enfoque a ser mamá y a hacerte feliz, a qué no te falte nada y no sabes lo que te espere mí amor, no sabes lo que anhele conocerte y acá estás conmigo y no puedo creer que seas tan hermosa, tan chiquita, que estés tan sanita. No me voy a olvidar jamás el día que me enteré de tu llegada y muchos menos el día que te vi por primera vez.

Llegaste el 1DE ENERO a las 20:30 hs para alegrarme y cambiarme aún más la vida. Ahora somos dos PARA SIEMPRE

Gracias a mí familia, a mis amigas, gracias a tu papá y a la familia hermosa que tenés por parte de él.

Prometo que amor nunca pero nunca te va a faltar.

Gracias a todos lo que me están acompañando y estuvieron ahí siempre para nosotras.

Bienvenida mí bebé, que todo de ahora en adelante sea felicidad porque vos sos eso, vos sos vida, felicidad, paz, alegria, amor. Vos sos y vas a ser lo más maravilloso que gira alrededor mío, sos mi luz hija, TE AMO AITI (PARA SIEMPRE) .