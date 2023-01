Agustín Martínez: Vengo preparándome muy bien para lo que será la Doble Bragado

El último fin de semana se corrió la 15º edición de la competencia de ciclismo “La Revancha de la Doble”, que organizada el Club Ciclista Bragado y para la que compitió el nuevejuliense Agustín Martínez integrando el equipo del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), donde en la general termino en el segundo lugar, en una dura competencia que gano el ciclista de Ranchos, Sergio Fredes con dos etapas, el sábado entre Bragado y 25 de Mayo (110 km, ida y vuelta), y el circuito callejero de la ciudad de Bragado de 100 kms.

Quince días antes, Agustín Martínez se consagro ganador del Gran Premio de Hernando (Cba.), con un muy buen trabajo deportivo, tanto de el, como su equipo con tres ciclistas en los cuatro primeros lugares.

Martínez, mientras se entrena desde hace 15 días en la ciudad de Junín, dialogo con El Regional Digital donde evaluó el inicio de la temporada que lo tendrá la próxima semana junto al SAT Televisión en la “Vuelta Internacional de El Porvenir”, en la provincia de San Luis, donde manifiesto vengo preparándome muy bien para lo que será la Doble Bragado, por lo que en la Doble de la Revancha, me encontraba en muy buenas condiciones para pelear por el primer lugar, en dos etapas muy buenas, y el sábado me sentí de manera excelente y donde tuvimos un muy buen protagonismo en lo deportivo.

En lo personal vengo teniendo un buen momento, luego de tiempo que no me encontraba en este nivel, luego de algunas caídas que tuve el año pasado que no me permitió estar al cien por cien. Hoy es diferente, catalogo Agustín Martínez sobre su momento deportivo y personal, agregando “tengo uno o dos puntos más por mejorar, y es el objetivo de llegar para fines de febrero para la Doble Bragado”, expreso.

En cuanto al equipo que está dirigido por Andrés Mansilla, hace dos semanas que viene trabajando en todos los aspectos, desde lo grupal principalmente comento.

La Vuelta Internacional de El Porvenir

También, Agustín Martínez comento que el foco hoy es la provincia de San Luis, con la Vuelta de El Provenir, una competencia que para nosotros es muy importante ya que es de carácter internacional con equipos de Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, que no levanta la vara para la competencia y eso nos desafía”, sostuvo.

En su 3era.edicion, la competencia puntana comienza el 1 de febrero con cinco etapas que van desde 121 kms a 179kms, excepción de la rotonda de El Durazno que son 12, 7 kms.

Cabe destacar que la labor deportiva de Agustín Martínez es corta pero muy rica, habiendo competido como juvenil para el seleccionado argentino de ciclismo en Pakistan, en equipos de Bragado, en el Equipo Ciudad de Chivilcoy, Transporte El Sol, y desde hace un tiempo lo hace para el SAT Televisión de Junin.