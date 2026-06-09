Agrometal y XAG ATLAS, una alianza que potencia la aplicación agrícola, cuidando lo que se siembra

Las nuevas tecnologías aplicadas al campo obligan a las empresas a tomar decisiones, siempre en pos del productor agropecuario, contratista rural y todo aquel que brinde un servicio en el campo argentino. AgroActiva 2026 fue oportuno para que la empresa Agrometal con 76 años en el mercado de sembradoras, siendo líder en el segmento, anuncio y presento una alianza con la empresa XAG Atlas, para la distribución a traves de su red de concesionarios drones agrícolas y equipos remotos para la aplicación de fertilizantes o fito sanitario.

La desición de la empresa radicada en Monte Maíz, Cba. sorprendió ya que a la misma se la conocer por su foco ciento por ciento en sembradoras, y es lo que la ha caracterizado siempre. Sobre la decisión, Rosana Negrini, presidente de la compañía subrayo que representa un producto que no es de fabricación propia, y responde a la necesidad de dotar al productor de herramientas que complementen el proceso productivo.

Negrini destacó la sinergia entre sus productos tradicionales y esta nueva herramienta: “Agrometal siembra y esto llega para cuidar lo que Agrometal hace”, puntualizo en dialogo con periodistas especializados en agro.

Se trata de una unidad aérea XAG P150 Max, un dron diseñado para operar en terrenos complejos, lotes con exceso hídrico o cultivos cerrados donde la maquinaria terrestre encuentra limitaciones, dijo Negrini, quien destaco que esta innovación no es solo un anexo, sino parte de una tendencia irreversible hacia lo electrónico y automatizado: “El mundo avanza muy rápidamente y tenemos que ser creativos para estar arriba del mundo”.

Más allá de la eficiencia técnica, desde Agrometal aseguraron que el impacto social de esta tecnología, especialmente su capacidad para retener jóvenes en el ámbito rural. “Muchos padres nos han dicho: ‘qué suerte que esto va a traer a mi hijo porque no lo puedo llevar al campo», sostuvo Rosana Negrini.

Asimismo, la versatilidad de los drones permite a Agrometal expandir su alcance hacia las economías regionales, como las del Cuyo, y zonas de difícil acceso donde los aviones fumigadores o las pulverizadoras tradicionales no pueden intervenir con precisión, indico, y agrego que no la alianza con XAG trae el dron, también incorpora equipos remotos que bien pueden llegar a dichas economías.

Por ultimo y como parte de la alianza entre Agrometal y XAG Atlas, se ha desarrollado una capacitacion de sus tecnicos y la red de concesionarios, en lo que es venta y post venta, informo Negrini

Como parte del crecimiento en el uso de tencologias en la matriz agropecuaria, en Agrometal hay tomado el compromiso con la formación. Negrini destacó que la empresa impulsa la carrera de Tecnicatura en Mecatrónica junto a la Universidad Nacional de Villa María y la UTN para sus operarios. “Las máquinas ya son eso: mecánica y electrónica. Necesitamos operarios y usuarios capacitados porque la tecnología avanza mucho; antes teníamos un solo ingeniero, hoy sería imposible trabajar sin ellos”, explicó.