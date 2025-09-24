Agro industria, Minería y Energía: El gobierno de Córdoba presentó en Londres una estrategia para inversiones y consolidar confianza internacional

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó en Londres una presentación destinada a consolidar la confianza de los mercados internacionales y proyectar a la provincia como un polo productivo dinámico y confiable.

Ante empresarios, fondos y representantes del sector financiero en la embajada argentina en el Reino Unido, Llaryora expuso una hoja de ruta basada en disciplina fiscal, seguridad jurídica e inversiones sostenidas en infraestructura, innovación y sostenibilidad.

El mandatario destacó que la confianza de los inversores se construye a partir de la previsibilidad de las políticas provinciales y de un diálogo constante con los mercados. En ese marco, recordó que en junio Córdoba volvió al mercado voluntario internacional de deuda con una colocación de 725 millones de dólares que reunió a más de 70 inversores, interpretada como una señal de confianza hacia la administración provincial.

Llaryora subrayó el Plan Córdoba de Inversión e Innovación, que destina más del 15% del presupuesto a obras viales, gasoductos, redes eléctricas y agua potable, y destacó la solidez de la provincia, que representa cerca del 9% del PBI nacional con resultados fiscales positivos en gran parte de las últimas dos décadas.

Entre los sectores estratégicos, mencionó la agroindustria —con Córdoba como principal productor de maíz y maní y líder en biocombustibles—, la energía, la minería y la economía del conocimiento, respaldada por 12 universidades y más de 2.000 graduados anuales en carreras tecnológicas.

La sostenibilidad ocupó un lugar central en su discurso: resaltó la creación de un Ministerio de Economía Circular y Ambiental, el potencial del biometano y la capacidad de la provincia para responder a las exigencias de trazabilidad y huella de carbono de los mercados internacionales.

Las consultas de los empresarios giraron en torno a la estabilidad macroeconómica, la estrategia energética y los incentivos a la inversión, ante lo cual Llaryora aseguró que Córdoba ofrece seguridad jurídica, disciplina fiscal y un ecosistema académico-empresarial que acompaña proyectos en agroindustria, energía, tecnología y sostenibilidad.

La visita a Londres forma parte de una agenda internacional más amplia con la que el gobernador busca posicionar a Córdoba como un socio confiable, atraer capitales extranjeros y diversificar la matriz económica provincial.