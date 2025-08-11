Afortunado: Un apostador nuevejuliense habria ganado una millonaria suma al ganar el Quini 6

Tres afortunados acertaron las seis bolillas en sorteos del Quini y se alzaron con una montaña de dinero. Revelaron de dónde son

Se realizó este domingo 10 de agosto el sorteo 3294 del Quini 6.

Sorteo 3294 del Quini 6: los resultados

TRADICIONAL

32-09-01-44-36-02 – Pozo Vacante

LA SEGUNDA

06-22-32-19-15-39 – Pozo Vacante

REVANCHA

08-17-43-44-24-31 – 1 ganador con seis aciertos, se llevó $2.108.679.804. Es de Pehuajó, Provincia de Buenos Aires.

SIEMPRE SALE

13-35-09-23-07-32 – 2 ganadores con seis aciertos, cada uno se llevó $2 mil millones. Uno es de 9 de Julio (Buenos Aires) y el otro es de Martínez (Buenos Aires).

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988, siendo desde ese momento el juego favorito de todos los argentinos.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El apostador elige al azar 6 números sobre un total de 46 que van desde el ’00’ al ’45 inclusive’ y con los mismos participa de las modalidades que elija. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.

El juego posee 3 modalidades de apuestas:

TRADICIONAL (Primer Sorteo y Segunda del Quini)

REVANCHA

SIEMPRE SALE

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales los días miércoles y domingos a las 21.15. Los jugadores podrán realizar sus apuestas hasta las 19 horas para los sorteos de los miércoles y hasta las 20:30 para los de los domingos.