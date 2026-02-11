Advierten que una baja en el precio del trigo, esto deteriora el poder de compra frente a los costos de producción

En el marco de una nueva edición de la Mesa Nacional del Trigo que se llevará a cabo esta semana en la localidad de Leones, Provincia de Córdoba, Coninagro elaboró el informe Insumo-Producto, enfocado en el Trigo.

La relación insumo-producto en el trigo muestra un deterioro significativo, especialmente en la logística, donde la incidencia de los fletes ha alcanzado máximos históricos. Para un recorrido de 300 km, el costo del transporte se lleva el 21% del valor del trigo, la cifra más alta registrada en los últimos años. Asimismo, el poder de compra del cereal frente al combustible ha caído drásticamente: en comparación con el promedio de los últimos cinco años, el productor necesita hoy un 55% más de trigo para adquirir la misma cantidad de gasoil, evidenciando un retroceso en la competitividad.

La baja de los precios del trigo deterioró su poder de compra frente a los principales costos de producción y logística. Los insumos (Respecto a la UREA el trigo perdió 10% interanual) y el transporte (frente al gasoil cayó 5% interanual) continúan absorbiendo una mayor proporción del valor del cereal, mientras que, si bien los bienes de capital muestran una leve mejora en el corto plazo (-3%), en una perspectiva de mediano plazo el deterioro del poder adquisitivo del trigo sigue siendo significativo (+35%).