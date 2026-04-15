Además de estar abiertas las inscripciones, se conocen detalles de la edición Juegos Bonaerenses 2026
La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentra abierta la inscripción para participar de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, el programa deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires, que convoca a miles de jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.
Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de mayo inclusive, dando inicio a un calendario que se desarrollará en distintas etapas a lo largo del año.
La etapa municipal se llevará a cabo desde el 18 de mayo y se extenderá hasta diez días antes de la fecha fijada para cada competencia regional, según la disciplina.
Posteriormente, la etapa regional se disputará entre el 4 de agosto y el 2 de octubre, mientras que la instancia interregional tendrá lugar durante el mes de septiembre.
Finalmente, la etapa provincial se desarrollará entre octubre y noviembre, donde se definirán los ganadores de cada categoría.
Para acceder a reglamentos, planillas de inscripción y conocer las distintas disciplinas y categorías, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial www.juegos.gba.gob.ar
Asimismo, los interesados podrán acercarse para recibir asesoramiento e inscribirse de manera presencial en la oficina de cultura y deportes, ubicada en Robbio 322, o en la Dirección de Adultos Mayores, en Balcarce 735.
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