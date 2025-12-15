Accidente vial en ruta nacional 5 entre dos vehiculos

Pasada las 06: hs de este lunes en el kilometro 148 de la ruta nacional 5 se produjo un accidente vial por alcance entre un automóvil Renault Sandero con tres ocupantes, oriundos de Chivilcoy y un VW Vento cuyo ocupante es de Lujan.

Conforme información brindada por el sitio La Razon de Chivilcoy, el Vento fue quien impacto la parte trasera del Sandero, causando que el conductor de este ultimo vehículo perdiera el control y termino en la banquina y el otro vehículo sobre la cinta asfáltica.

Afortunadamente, no huno lesionados de gravedad, y la ruta permanece parcialmente cortada. Intervino Bomberos Voluntarios de Chivilcoy, Policia Destacamento Garelli y personal de Salud del Hospital municipal de Chivilcoy.