Accidente vial de un camión, corta parte de la ruta provincial 65 casi Acceso a Carlos Maria Naon

En la tarde de este lunes 13, siendo las 19:30 horas aproximadamente sobre ruta Provincial 65 a la altura de las vías El Tejar, y por causas que se tratan de establecer se produjo el vuelco de un camión marca Mercedes Benz, con carga de granos, conducido por el vecino Cingolani Cesar quien sufrió heridas sin riesgo de vida, trasladado al nosocomio local para una menor atención.

Producto del accidente vial, la ruta esta semi cortada, ya que el chasis del camión ocupa una mano de circulación mientras que acoplado quedó sobre banquina. El despiste a prima fácie se produjo debido a la rotura de un neumático.

En el lugar se asiste el transito con la presencia de Policia Vial 9 de Julio. Presente personal Policía Científica. Intervención UFi nro. 6 Dpto. Judicial Mercedes.