Accidente fatal en ruta 5: un hombre murió al chocar de frente un camión de gas licuado y una camioneta

Un conductor de una camioneta con domicilio en Pehuajó falleció en un accidente de tránsito sobre la ruta nacional N° 5 a la altura del kilómetro 371, entre las localidades de Juan José Paso y Francisco Madero al chocar frontalmente contra un camión que transportaba gas licuado y era tripulado por un camionero oriundo de Bahía Blanca.

Se trata de una camioneta Nissan Frontier y de un camión marca Scania de la empresa Liquigas.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por homicidio culposo con injerencia ante la UFI 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Teodoro Schestrom, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

En el lugar del accidente, trabajaron Policía de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajó, y Cuerpo de Bomberos Voluntarios, procediéndose al secuestro de los rodados para fines

La Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 371, en jurisdicción del distrito de Pehuajó, permanece cortada de ambas manos hasta las 18hs aproximadamente debido a que el accidente involucra a un camión con carga peligrosa. Por razones de seguridad se espera un vehículo especializado para transbordar la carga y retirar el camión de la calzada.

El informe de bomberos

El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, Marcelo Autelli, informó que alrededor de las 10 horas de hoy, fueron convocados por un accidente ocurrido en el kilómetro 373 de la Ruta 5, donde colisionaron de frente una camioneta tipo 4×4 y un camión. Al lugar, concurrieron dos dotaciones con 12 hombres, quienes al llegar al lugar se encontraron con la camioneta que aparentemente circulaba de Pehuajó hacia Madero, y un camión que lo hacía en sentido contrario, con un hombre de aproximadamente 50 años de edad fallecido. Se trata del conductor del vehículo menor, un hombre con domicilio en Pehuajó; mientras que el otro conductor, proveniente de Bahía Blanca, se encontraba en el lugar ileso, pero en estado de shock.

La tarea de los servidores públicos fue custodiar el camión que transportaba gas propano, hasta tanto arribara al lugar la empresa especializada en el tema, para retirarlo de la posición en la que quedó sobre la banquina con riesgo de vuelco, y así evitar más inconvenientes.

Autelli indicó que se desconoce la mecánica del accidente, y confirmó que ambos conductores circulaban sin acompañantes en los vehículos. La ruta permanecía cortada desde el momento del accidente, y se anticipó que seguirá así por varias horas más, con tránsito interrumpido y muy pocas posibilidades de hacer desvíos, por el estado en que se encuentran los caminos. (Fuentes: Radio Mágica Pehuajó y Data Trenque)