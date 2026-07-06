El equipo no se cambia: Como es la «cocina» de la Feria de Ciencias, Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías contada por sus hacedores

La reciente edición 2026 de la Feria de Ciencias, Educación, Arte, Ciencias y Tecnologías logro reunir en exposición 60 proyectos de los distintos niveles educativos del distrito donde se destacaron iniciativas trabajadas en el aula como medio ambiente, tecnologías de la informática, alimentación, salud, arte, producción, entre otros ítems que podían observarse al hacer un recorrido.

Pero para que esa exposición y coordinación de trabajo fuese posible hay un equipo que inicia su trabajo, ni bien comienza el año lectivo y son pocos meses para que en el mes de julio lo que se trabaja en el aula pueda visualizarse en la Expo que se realiza en el SUM de la Escuela Técnica Nº 2.

Como si fuese un equipo de futbol, los Referentes Distritales de la Feria de Ciencias, son los responsables de que ese día este todo ordenado y se cuente con la mayor cantidad de proyectos posibles, son 13 docentes/profesores quienes desde hace tres años son el mismo equipo, al cual fueron sumando mas y que hoy esta consolidado, comento Roció Ferrari que junto a Paula Malpere, son las coordinadoras de este equipo de Referentes.

En sus palabras a los presentes, la Inspectora Jefe Distrital de 9 de Julio, Gabriela Tiani, destaco y valoro el trabajo de este equipo de Referentes, sobre quienes puntualizo el compromiso de sus integrantes, para que esto sea posible.

La cocina

Feliz por el logro, Rocio comenta «Este año tenemos 60 proyectos de los diferentes niveles y modalidades. Y por lo que pudieron ver, llegar a todas las escuelas no es cosa fácil, y para ello trabajamos codo a codo con Jefatura para que toda esta propuesta llegue a todos los niveles y modalidades», informo.

Por su parte, Paula resalto que «Sin el apoyo de los inspectores, sería imposible llegar a todas las escuelas. Y esto se da desde marzo donde nos empezamos a reunir, donde el primer trabajo que hacemos es pensar qué es lo que queremos lograr en esta feria. Siempre vamos un poquito más; y ahi surgen todas las ideas y vemos qué se puede lograr de todo lo que pensamos.

Este año, como que cada año que va pasando, vamos organizando mejor para que todo sea más fácil al momento de que sea ese día; y en ello la comunicación entre el equipo y con los demás actores, como inspectores, docentes, profesores es vital. Hoy Whatsapp te facilita, reconocen ambas docentes.

Se nos hizo mucho más fácil el trabajo y más rápido para que cuando lleguen a eso, los trabajos más valorados. Contanos cómo es, cómo evalúan un proyecto. Vimos ahí que no se seleccionan, sino que se van a sumar unas series de aspectos.

El proceso de valorar los proyectos presentados

Ferrari informo que el valorar los proyectos de cada nivel educativo presente es tarea de los Referentes Distritales quienes durante el dia pasan en tres oportunidades, donde se valora: Stand, la carpeta de campo, la participación de los chicos a la hora de pasar los valoradores por el lugar, la iniciativa entre otros puntos que se van sumando. En la primera los alumnos presentan el proyecto; en la segunda, ya les hacemos preguntas y en la tercera les damos una devolución, informaron en dialogo con El Regional Digital.

Aspectos a valorar. Bueno, ¿qué es lo que van a valorar, por ejemplo, de cada proyecto? Sí, van a valorar el stand, la carpeta de campo, la participación de los chicos a la hora de pasar los valoradores por el stand. Se tienen en cuenta muchísimos, pero muchísimos aspectos.

Instancia regional

Posteriormente en esta semana los Referentes Distritales les informaran a cada dirección de escuela el resultado obtenido y si tal proyecto pasa a la instancia regional, donde la misma sera el 20 de agosto en la ciudad de Chivilcoy.