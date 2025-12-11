Abren la inscripción para Becas Municipales 2026

La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que hasta el día viernes 19 del corriente mes de diciembre, se hallará abierta la inscripción para las Becas Municipales 2026.

Las planillas para tramitar el beneficio estudiantil para los niveles primario, secundario, terciario y universitario, como así también las renovaciones, podrán retirarse en las fechas indicadas, en las oficinas de la cartera, sitas en calle Robbio 322, en el horario de 8 a 13 hs.

Es importante destacar que las localidades del partido deberán solicitar la planilla con la trabajadora social que asiste a la localidad y que, en todos los casos, pasada la fecha, no se entregarán planillas, medida que regirá sin excepción.