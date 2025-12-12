Abren la inscripcion 2026 para el ingreso al CDI «Dejando Huellas»

El Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas” (CDI) dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026, en su sede de French y Moreno.

La misma cuenta aún con cupos para las opciones de Sala de Lactantes (45 días a un año), Sala de Deambuladores (1 año) en el turno tarde.

Los interesados deberán presentar fotocopia de DNI del niño/a y de adultos responsables y fotocopia o certificado de vacunas.