A partir del año 2026 la patente de vehículos se abonará de manera mensual

Según explicó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense, Cristian Girard, la medida busca “brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar”.

El 75% de los propietarios de vehículos pagará una patente más baja el próximo año, como resultado de la reformulación de las tablas del tributo prevista en el proyecto de Ley Impositiva que el Ejecutivo envió a la Legislatura.

“Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, afirmó Girard.

La nueva estructura del impuesto reducirá los tramos de 15 a 5, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%, lo que ubicará a la provincia entre las jurisdicciones con la patente más baja del país.