A 162º aniversario de la fundación de 9 de Julio, la Cámara de Comercio destaca el potencial industrial y Comercial que se da la ciudad

Hoy 27 de octubre celebramos un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de 9 de Julio, el lugar que hemos elegidos para desarrollarnos en lo personal, familiar, social y hasta en lo económico.

Si hacemos una fugaz mirada a la fundación de la ciudad de 9 de Julio de aquel 27 de octubre de 1863. La historia relata que al oeste de la laguna central (conocida posteriormente como Malcorra, actualmente Parque General San Martin) se comenzaron con las primeras construcciones para el alojamiento de la tropa y de algunos civiles en su mayoría comerciantes provenientes de las localidades de Bragado y 25 de Mayo.

En los inicios, no paso mucho tiempo en que los primeros servicios tanto para la ciudad como a productores del entonces, lo empezaban a dar a esos comerciantes y otros que iban llegando, y en ello las primeras industrias dedicadas a el trabajo en madera, hierro y servicios al agro, entre otros.

Una de las bases económicas fue y sigue siendo el pilar industrial y comercial, que cuenta con un gran potencial y variedad de rubros que se despliegan en la ciudad.

Hoy festejar este 162º aniversario, donde como Cámara de Comercio, también hemos iniciado el camino hacia nuestro centenario durante el 2026; debemos decir que se han concretado miles de sueños de nuestros comerciantes y empresarios, en especial muchos que comenzaron en el siglo pasado, y se profundizan en estos años.

Por último, es dable mencionar que en 9 de Julio se observa un espíritu de emprendedurismo muy fuerte y eso hace que la ciudad se siga desarrollando, con especial énfasis la actividad privada, y tal vez es lo que nos destaca como nuevejulienses en toda la región.