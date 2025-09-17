9º aniversario de la orquesta “9 de Julio”: Se presentará el espectáculo «Sinfonía de Alondra»

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, invita a celebrar el 9º aniversario de la orquesta “9 de Julio”, con el espectáculo “Sinfonía de Alondra”, bajo la dirección de Cristian Luzza.

Esta edición será un homenaje a la artista plástica local Graciela Gómez Sala (“Alondra”), ofreciendo una experiencia que rompe con el formato convencional de concierto: el público realizará un recorrido por la vida de la artista mientras la orquesta interpreta un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

Al ingresar, los asistentes encontrarán a la Alondra pequeña pintando, a la orquesta en acción, las obras de la artista y, al final del recorrido, a la Alondra en tiempo presente, desplegando su creatividad.

Se trata del segundo concierto sensorial ofrecido en conjunto, donde todos los sentidos formarán parte de la experiencia.

Se invita al público a jugar, descubrir, caminar y volver a empezar tantas veces como desee.

Se realizarán dos presentaciones durante el fin de semana: sábado 27 y domingo 28, a las 20 hs., en el Salón Blanco Municipal.

La entrada es libre y gratuita.

Más información en @cultura_9dejulio.