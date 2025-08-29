9 de julio es sede de una Jornada de entrenamiento y valuaciones del ENARD

Por iniciativa de la Asociación Nuevejuliense de Judo y la Escuela de Judo Jita Kyoei, ubicada en calle 25 de mayo al 2100 este sábado 30 de agosto habrá de desarrollarse una intensa jornada por parte tecnicos del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento), con un entrenamiento y valuación para jóvenes deportistas que se destacen en el deporte.

Desde la Asociación de Judo, su responsable, Profesor Santiago Falco, comento a El Regional Digital que a la hora 10 está previsto para las categorías sub 13b y sub-15, mientras que, a las 16hs, para cadetes, juniors y seniors.

Los capacitadores son Gastón Sanzeri, integrante del Cuerpo Técnico Nacional de Judo y Marcelo Vilasek, director del área de entrenamiento de la Federación Bonaerense de judo. Para aquellos interesados pueden informarse al celular 2317 40 0681

Juegos Bonaerenses: Judocas nuevejulienses clasificados a Mar del Plata

En otro orden el Profesor Falco dio a conocer la muy buena noticia para el Judo local, ya que tres judocas de la Escuela han clasificado a la etapa final de Juegos Bonaerenses que se dara en el mes de octubre en la ciudad balnearia.

Santiago Falco informo que los judocas de 9 de Julio clasificados son: Enzo Miño, Franco Matorra y Manuel Benavides