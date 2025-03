63.000 hectareas bajo agua: productores rurales de 9 de Julio dudan de que se ejecute el presupuesto de Tasa Vial, y manifestaron cansancio de promesas no cumplidas

La última asamblea de productores rurales que se realizó en los salones de la Sociedad Rural de 9 de Julio hay que referirse a febrero del 2016, cuando unos 200 tamberos de la provincia manifestaron ante autoridades provinciales y nacionales, la crujiente situación de su producción.

Nueve años después en la sede vuelven a reunirse mas de un centenar de productores locales, este jueves 27, de distintos tipos de producciones afectados por un lado por la abundante lluvia de más de 600 mms. en el lapso de un mes a lo que se suma el agua proveniente por desnivel del distrito de Carlos Casares, y que, por la falta de mantenimiento, en especial canales y alcantarillados sin reparar, el líquido se desmadra, inunda campos y corta vías de tránsito, lo que las convierte en intransitables.

Tras la asamblea, el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enrique en declaraciones periodísticas, resalto la alta concurrencia de productores y de distintos puntos del partido, donde en primer lugar se hizo mención del trabajo que se hace desde Sociedad Rural, con el Semáforo de Caminos rurales, como se trabaja en dialogo con la intendencia local y con mucha fluidez, presentándole todos los problemas que hay en lo que refiere a caminos, canales y alcantarillados, además de escuchar a los productores sobre los problemas que tienen para sacar sus producciones”, refirió.

Enrique, sostuvo que lo escuchado es preocupante porque hay problemas en distintos puntos del partido, y productores muy preocupados con la cantidad de agua que está ingresando desde el lado de Casares, y que aumenta en los próximos días, además coincidieron con deterioro general que tienen los caminos en el partido de 9 de Julio, recordó.

La Subcomisión de Caminos de la Sociedad Rural de 9 de Julio en su informe detallo las gestiones realizadas en los últimos tres años, destacando las reuniones con autoridades y la creación del sistema de semáforo para monitorear el estado de los caminos, en colaboración con productores.

Por su parte el productor rural, Nicolás Capriroli, Delegado ante CARBAP, informó sobre las acciones que se están llevando a cabo desde la entidad y el estado de las obras provinciales y nacionales pertinentes.

63.000 has. bajo agua

Desde INTA 9 de Julio, su titular, Lic. Lisandro Torrens brindo un pormenorizado informe técnico a partir de un mapa de imagen satelital, y en dialogo con El Regional Digital, Torrens informo las lluvias en el mes de febrero superaron un 300% a la media histórica y en marzo, en un 150%, se solicitó un informe de imagen satelital, a partir de los eventos que han ocurrido.

Según el informe oficial de INTA, previo a las lluvias había 7.000 has. anegadas con lagunas permanentes, y hoy nos encontramos con 63.000 has bajo agua, detallo y agrego que el 87% de esa superficie corresponde a uso ganadero, y el 13% restante es área agrícola, puntualizo.

Documento de la Asamblea en Sociedad Rural de 9 de Julio

Durante la asamblea, los productores expresaron su profundo malestar y frustración ante la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades. Entre las principales preocupaciones y demandas se destacan:

Se manifiesta el cansancio de recibir promesas incumplidas de parte de los gobiernos de turno, las obras no realizadas, y que de seguir así no se va avanzar, dado que sienten que no tienen elementos ni habilidades para llevar a cabo las tareas. La sospecha de que existe un presupuesto sub ejecutado, que la recaudación va a otro destino, y de la posibilidad de realizar una auditoría del dinero recaudado y de qué manera es ejecutada.

Los caminos totalmente afectados no permiten sacar la producción, y en varios casos con extrema urgencia de sacarla, se recibe el testimonio de algunos productores:

S6, sin señalizar, solo se arreglan 800 mts, y el resto NADA T8, hace 3 años que no se arreglan. La entrada al canal mercante está cerrada, se solicita que por favor levanten la valvula exclusa automática. (Altura Campo Los Caldenes) Límite entre Carlos Casares y 9 de Julio, limpieza de canales. Camino vecinal de 12 de Octubre, que une Santos Unzue con Ruta Pcial. 65, las alcantarillas están rotas y sucias. Cuartel V, Camino T 135, cortado. Patricios, Camino del Sauce, cortado, no se puede sacar la leche. En la sala se puso a disposición un mapa del partido, para que cada productor presente, pueda marcar el camino al que pertenece y este afectado. Los puntos de intransitabilidad señalados se suman a anteriores aportados por productores por otras vias de comunicación y se seguirán acercando a las autoridades municipales para que den pronta solución. Productores presentes, consultan sobre: cuantas maquinarias tiene el municipio y Cual es la función de Hidráulica.

Conclusiones de la asamblea: