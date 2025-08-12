33º Congreso Aapresid: Destacada participación de la Regional Aapresid 9 de Julio – Carlos Casares

El 33º Congreso Aapresdi desarrollado durante los días 6,7 y 8 de agosto ultimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue oportuno para que integrantes de la Regional Aapresid 9 de Julio-Carlos Casares, aprovecharan de las charlas, intercambio y contacto con la oferta de tecnologías que el conclave de la siembra directa ofreció.

Además la empresa Tomas Hnos., socio de la Regional, integro un panel sobre los beneficios de las Buenas Practicas.

Al respecto el presidente de la Regional Aapresid 9 de Julio-Casares, Ing. Agr. Fernando Meoli, en dialogo con El Regional Digital, subrayo que «es un evento muy importante para el sector agropecuario. Venir al Congreso es una actividad que esperamos todo el año».

En cuanto a la participación de la Regional, destaco que siempre hay socios integrando los paneles como disertantes, o moderadores de la Regional».