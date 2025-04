19º Concurso Nacional de Quesos en Expo Suipacha, como se Jura donde obtuvo 4 medallas por sus quesos, La Blanqueada Lácteos de 9 de Julio

La reciente edición de Expo Suipacha 2025 tuvo el desarrollo del 19º Concurso Nacional de Quesos, tal vez el de mayor continuidad y difusión de la industria quesera de nuestro pais, ya que participan empresas bonaerenses, Santa Fe, Córdoba, principalmente, y en esta reciente edición, se juraron 216 quesos en 33 variedades de pastas, blandas, semi blandas, duros, semi duros, con ojo y sin ojos, especiados, entre otros tipos de quesos que se producen y que se suman a competir.

El Coordinador del Concurso quesero, fue Marcelo Lioi, un hombre muy vinculado a la actividad lechera, ya que estuvo durante varios años en la función de la Dirección de Lechería de la provincia de Buenos Aires, y en dialogo con El Regional Digital resalto que este espacio lo que aporta es tener un grupo de jurados clasificados, con un entrenamiento y que te hagan una evaluación de tu producto, y que esa evaluación después se vea reflejada en la llegada a la industria, de los problemas que puede haber tenido su queso, con el objeto de mejorar cada día. Ese es un poco el objetivo general de nosotros cuando desarrollamos el evento, entrenar a los jueces, tener una calificación muy alta en cuanto a su entrenamiento, por un lado, y que ellos generen los desvíos necesarios en relación a un queso óptimo para cada variedad de queso, y que la industria reciba esa devolución”, explico.

Según Lioi, el ánimo de la competencia humana, es participar y ganar; si ganó se pone muy contento, si no ganó puede pasar dos cosas. Que desmerezca, lo que pasa acá, cosa que sería un error. La otra tomo esa información, trato de mejorar y busco mejorar mis quesos.

El concurso

En el concurso se entregan tres medallas (Oro, Plata y Bronce), y a veces te llaman por teléfono para decir, mirá, saqué 97 puntos y no obtuve ninguna medalla, pero había uno de 99, había uno de 98 y había uno de 98.5. Entonces cuando vos decís, tenés gran cantidad de puntajes que superan la mínima del oro, o que están dentro de lo que sería una medalla de oro, y vos repartís solamente las tres primeras medallas, vos ves como hubo industria que viene participando cotidianamente, que es donde más se da, y que esa participación hace que cada vez se concentren más en puntajes muy altos y que estén ganando por centésimas, explico Lioi.

El 19º Concurso de quesos de Expo Suipacha recibió quesos de empresas grandes, medianas y chicas. Aca para llevarte una medalla de oro, tenés que tener 94 puntos para arriba, con lo cual es muy exigente el concurso en ese sentido, y tiene una visión de evaluación de los quesos netamente técnica.

Lioi resalta que, los jurados están muy entrenados, porque la jura no es me gustó o no me gustó, tiene evaluaciones en cuanto al aspecto del queso y con una visión muy técnica, que incluso incorpora la visión, el olfato, entre otros puntos técnicos con el que evalua el producto un jurado para luego puntuar.

Lácteos La Blanqueada logro cuatro medallas por sus quesos

En el 19º Concurso de Quesos en Suipacha, volvió a participar la empresa nuevejuliense, La Blanqueada Lácteos. Es la segunda vez que decide competir y exponer a un riguroso jurado sus quesos, y nuevamente la empresa que este año celebra sus 75 años, obtuvo una destacada devolución del Jurado por cuatro de sus quesos: Medalla de Oro en Queso Gouda (Semi duro sin ojos); Medalla de Oro en Reggiano (pasta dura); Medalla de Plata en Provoleta parrillera; y Medalla de Plata en queso Fontina (semi duro con ojos).

