17º Jornada Anual Concesionarios Yomel: Se presentaron novedades

Una vez mas la empresa Yomel S.A, puso en evidencia su base solida del trabajo de mas d e 50 años a traves de su 17º Jornada Anual de Concesionarios, donde mas de un centenar de la red de concesionarios, estuvieron en 9 de Julio, donde los mismos además de hacer muy buenos negocios que propone la empresa nuevejuliense, les permite tomar contacto de forma directa de novedades para el mercado.

En esta oportunidad Yomel además de dejar en claro su política de trabajo de acompañar a su red de concesionarios con tecnologias ya probadas y adoptadas por productores agropecuarios y contratistas rurales, tambien en la jornada realizada los dias 21, 22 y 23 de octubre ultimo, presento novedades.

Fueron Gustavo Cicchelo responsable de Clientes Especiales Yomel y de la Ing. Agr. Cecilia Zalazar quienes expusieron ante la red concesionarios esas novedades que estan dirigidas a economias regionales como vitivinicultura y fruta, también henificación y conectividad en algunas de sus maquinas.

Cecilia Zalazar dialogo con El Regional Digital y nos cuenta acerca de estas novedades que podemos ver en la siguiente Video Nota