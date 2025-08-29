Campaña 25/26: gran parte del area triguera se muestra de normal a excelente

El cultivo de trigo continúa su desarrollo bajo un escenario favorable. La condición hídrica se sostiene en Adecuada/Óptima para el 84,8 % del área, mientras la condición de cultivo Normal/Excelente asciende al 99,5 %, dio a conocer la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su Panorama Aricola Semanal.

Las expectativas sobre la performance del cereal continúan elevadas en la medida que avanza el desarrollo bajo condiciones agroclimáticamente prósperas.

Actualmente, el 18,3 % del área transita desde el estadio de encañazón en adelante, y aunque es prematuro estimar un valor de rendimiento esperado, las expectativas se mantienen por encima de los promedios.

Sumado a ello, el mencionado pronóstico de lluvias para el fin de semana permitiría sostener este escenario sobre el margen este del centro y norte del área agrícola.

No obstante, el oeste del área agrícola debería recibir aportes de lluvia que acompañen el aumento de las temperaturas y la creciente demanda hídrica que manifestará el cultivo en los meses que restan del ciclo.