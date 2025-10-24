17 Jornada Anual Yomel: El Hot Sale para la Red de Concesionarios de la empresa nuevejuliense

La empresa ‪@YomelArgentina‬ volvió a reunir a su red de concesionarios que despliega en todo el país, a la que se suma de países sudamericanos y les planteo muy buenos negocios, que estos vuelcan en sus clientes. La jornada permitió presentar nuevos productos, otros con renovaciones y el reencuentro de tres intensos días entre la empresa sus concesionarios.

En la 17º Jornada Anual de Concesionarios Yomel, mas de cien empresas de todo el país se reunieron en 9 de Julio en búsqueda de hacer buenos negocios, y para lo que la empresa nuevejuliense propone condiciones comerciales que atraen y que nadie quiere perder.

Desde la gerencia comercial, Marco Trevino, catalogo al encuentro como el Hot Sale de los concesionarios Yomel y destaco que muchos esperan esta convocatoria.