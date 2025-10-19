162º Anviersario de 9 de Julio: El Municipio dio a conocer el programa de eventos

Este próximo 28 de octubre la ciudad de 9 de Julio arriba a su 162º aniversario, y si bien la fecha se da fuera de un fin de semana, desde el municipio informaron que las actividades festivas se darán el domingo 2 de noviembre.

Un atributo que solía tener el festejo del aniversario de la ciudad, era el tradicional desfile, que quedo en el tiempo. Aquellos encuentros reunían desde la mañana a toda la comunidad, incluso de las localidades del distrito, ya que cada institución, tenia la posibilidad de exhibirse ante sus vecinos.

Lejos de aquellos encuentros que reunían a lo largo de la Av. Mitre y en Plaza Belgrano, desde hace un tiempo esto ya no es asi, y en esta oportunidad el municipo opta por otra modalidad, reunir a quienes quieran participar de los festejos en el Parque Gral. San Martin.

La jornada comenzara al as 12hs y transcurrirá hasta las 21hs, es abierta, gratuita y pensada para disfrutar en familia, con múltiples propuestas recreativas, culturales y gastronómicas, informaron desde el Municipio de 9 de Julio.

En cuanto al programa, explicaron que se podrá recorrer un paseo de compras con la participación de emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas.

También habrá actividades culturales, espectáculos artísticos, food trucks y una kermés con juegos tradicionales.

Según el municipio, la celebración busca poner en valor la historia y la identidad nuevejuliense, al tiempo que promueve la participación de los distintos sectores de la comunidad.

Desde la oficina de Empleo municipal se invita a emprendedores, artesanos, comercios, instituciones educativas, ONG y elaboradores artesanales a sumarse al evento.

Los interesados pueden inscribirse o realizar consultas comunicándose al 610083/84 o e inscribirse en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMS_zy9UIfhfH5sbdimU_m5_oQ- bTFDzH4ovAfr0IoSQaP2A/viewform?usp=header