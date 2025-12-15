15 de diciembre, Día del Camionero: Una fecha para valorar el esfuerzo de los transportistas

Cada 15 de diciembre se celebra en la Argentina el Día Nacional del Camionero, una efeméride que rinde homenaje a miles de trabajadores del transporte que sostienen el movimiento diario de la economía.

La fecha recuerda la firma del primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector, el 15 de diciembre 1967 un hecho que marcó el nacimiento de la organización gremial camionera y significó un avance decisivo en la defensa de los derechos laborales del transportista.

En el país, el trabajo de un camionero es constante y estratégico, especialmente en zonas ligadas a la actividad agropecuaria, el transporte de mercaderías, entre otras que hacen a la vida diaria de los ciudadanos.

Por eso, el Día del Camionero también pone en valor el esfuerzo sostenido que realizan estos trabajadores durante todo el año, alejándose de sus familias y lugares de origen, con el objetivo que un producto no falte en los puertos y en todo el extenso territorio argentino.