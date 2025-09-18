128º Expo Rural de 9 de Julio: La Fiesta del Campo y la Ciudad ya esta lista para recibir a miles de visitantes

Desde el jueves 2 al domingo 5 de octubre, una vez mas toda la comunidad del partido de 9 de Julio se dará cita para vivir la gran fiesta del campo y la ciudad, que convoca cada año Sociedad Rural de 9 de Julio, este año en la 128º Expo Rural de Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y de Artesanías.

Este miércoles durante una conferencia de prensa, Yanina Elola, Nicolás Capriroli y María Laura San Andrés, desde la organización de la muestra, brindaron detalles sobre el cronograma, los ejes de la expo, y la oportunidad para conocer que hacemos los nuevejulienses.

Desde Sociedad Rural informaron que desde el mismo momento en que se salió a la venta con los stand, los dos pabellones se vendieron rápidamente los stand, y el resto de la muestra también se cubrió casi por completo.

En cuanto a la propuesta a visitar, la muestra cuenta con un gran programa que comienza ya el jueves 2, con ganadería, el ciclo de charlas de Aula Aapresid para alumnos del nivel primario, el tambo en vivo, el concurso ganadero, entre otros.

A la hora 10. la Lic. Eugenia Brusca del departamento Interno del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), disertara sobre mercados externos e interno, consumo y aunque está volcada al productor, también queremos que participen los chicos. Hay una parte de la charla pensada para la juventud, así que vamos a invitar a las escuelas secundarias.”

Ya sobre el segundo dia, viernes 3, ese día ha sido invitado Eduardo «Coco» Odorigo, exjugador de rugby y cofundador de la Fundación Espartanos. Trabaja en cárceles haciendo la reinserción de presos luego de cumplir condena. Es una charla motivadora, abierta, libre y gratuita. También está orientada a los jóvenes y ya mandamos invitaciones a las escuelas.”

“Por la tarde, el viernes a las 17:00, tenemos una charla técnica del concesionario de Boglich John Deere, sobre evolución digital e innovación en cosechadoras S7.

Show y el Patio de comidas

Desde la organización de la Exposición, comentaron que este año “el patio de comidas se reubicó para que tenga salida directa hacia el exterior. Eso nos permite extender el horario nocturno sin afectar a los expositores. Habrá una nueva salida por Avellaneda, que se habilita a las 21:00, indico Yanina Elola

En cuanto a la propuesta musical, «hicimos una convocatoria de artistas locales en 9 de julio. El viernes a la noche toca Calima DJ, y el sábado después de la premiación habrá, danzas con el grupo de alumnas de Luciana Viturro, danzas árabes, y baile de música country, y cerrara un grupo musical de rock, «Charlie Tenía Razón, que son chicos de 14 años. También tocará el grupo Álamo. El domingo al finalizar la doma, los Hermanos de Sparano.”

Atractivos para chicos y grandes también

En cuanto a Aula Aapresid, organizada por la Regional 9 de Julio -Carlos Casares , se ha invitado a participar a las escuelas, y ya hay más de 500 chicos anotados. Las inscripciones siguen abiertas, informaron. La propuesta incluye, además de la charla de no mas de 10 minutos, realizan un recorrido por la Huerta, donde trabajan del CEPT 15 El Chaja y la Ing. Ftal. Paula Ferrere. Luego pasan al tambo, que estará a cargo de alumnos de Escuela Inchausti.

Sobre el concurso de terneros, explicaron que será el sábado 4 a las 9 de la mañana. Durante agosto se enviaron los terneros a siete escuelas: Morea, La Blanqueada, Rayuela, 12 de Octubre, Norumbega, Corbett y Dennehy. Como parte del puntaje para elegir un ganador, se evalúa la carpeta que presentan y donde vuelcan la información y el estado del ternero. Hay premios, al tiempo que agradecieron a las empresas Ceres y Nutralmix, como así a un equipo de veterinarios por lo brindado.