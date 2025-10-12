128º Expo Rural 9 de Julio: Portal Vendedor presento los UTB Segway, además de las Motos RVM

La 128º Expo Rural de 9 de Julio se destaco en esta edición por la calidad expositores, el compromiso de los mismos y la inversión realizada por estos, como fue el caso de Portal Vendedor, cuyos propietarios Favio y Ezequiel Salao, en los últimos años se presentan en la muestra con la linea de Motos RVM, pero en esta oportunidad sorprendieron con una linea de UTV Segway provenientes de Estados Unidos, unos todo terreno para lo que se requiera hacer tanto trabajo como placer.

Unidades que bien van para la labor rural, son vehículos que en algunos casos llegan hasta 300 hp, con una reacción mecánica que sorprende, como así también su seguridad. Cuentan con pantalla led, conexión wifi, y una aplicación que desde el mismo teléfono celular se puede controlar.

Ezequiel Salao nos cuenta en la siguiente video nota características de estos UTV que de la mano de Portal Vendedor se podrá tener en el campo o porque no para las próximas vacaciones.