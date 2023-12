11ma. fecha de la LNF: Valiosa victoria de French que lo mete en la punta del torneo

Se disputo este domingo la 11ma. fecha y ultima de la primera ronda del Torneo de la Liga Nuevejuliense de Futbol de la Primera A, que por cuestiones climáticas tres partidos se pospusieron a completarse en la semana.

En ese sentido los encuentros que fue fueron pospuestos son Atlético 9 de Julio-Once Tigres, 12 de Octubre-San Martin y El Fortín-Libertad.

En cuanto al resto de la fecha, en Dudignac, el local logro un valioso empate sin goles ante la visita de Naon. Esto le permite a Atletico Dudignac ir sumando para salir del fondo.

En la fortaleza violeta se jugo el clásico de pueblos entre Atl. Quiroga y Atl. La Niña, donde el local se hizo fuerte en su reducto y gano ante al Tricolor por 3 a 0.

El tercer partido que se disputo y fue en horas de la noche, en cancha de Agustín Alvarez, donde recibió a French. El equipo albinegro gano por 2 a 1, y con esta victoria lo mete en la punta del campeonato, aunque Libertad debe completar la fecha.

Síntesis Fecha 11

12 de Octubre – San Martín (juegan el sábado 23 a las 18hs.)

Quiroga 3 vs. La Niña 0

Dudignac 0 vs. Naón 0

9 de Julio – Once Tigres (juegan el martes 19 a las 21 hs)

El Fortín – Libertad (juegan el viernes 22 a las 20:30hs en Once Tigres)

Agustín Alvarez 1 vs. Atl. French 2

Posiciones en el Campeonato

Libertad 23 *

French 23

Ag. Álvarez 21

Atl. Naon 20

Atl. Quiroga 17

Atl. La Niña 13

El Fortín 13 *

Atl. 9 de Julio 12*

San Martin 10*

Once Tigres 8*

12 de octubre 8*

Dudignac 8

*Tienen un partido menos