Yomel desplego todo su abanico de sus maquinas en AgroActiva 2026

Cada edición de Agro Activa la empresa nuevejuliense Yomel es muy esperada por clientes, concesionarios y futuros clientes, ya que la empresa despliega casi la totalidad de sus herramientas para la agricultura, ganadería y economías regionales.

Esto lo reflejo el Gerente Comercial de Yomel, Marcos Treviño, quien delineo «es un evento que trae mucha gente, mucha participación. La realidad es que vienen muchos clientes directos. Además muchos de nuestros concesionarios que comparten con nosotros todo el año nos vienen a visitar, también proveedores, clientes nuevos, gente interesada en la marca que conoce, gente que viene a a comentarnos del funcionamiento de algún implemento que hace años que tiene. La verdad que a nosotros nos gusta mucho participar en esta clase de eventos.

Yomel tiene una cartera de productos muy grande donde abarcamos no solo lo que lo que es forrajes, también fertilización y una parte de siembra. La realidad es que este abanico de herramientas nos hace poder estar todo el año con con el cliente y concesionarios en toda la Argentina», subrayo Treviño.

Además el trabajo de I+D le permite a Yomel todos los años presentar novedades en sus maquinas, este año la novedad en innovación para la empresa nuevejuliense es un desparramador y que viene incorporado con giroscópico. También tenemos rastras que son mucho más pesadas de las que habitualmente tenemos, a ello se suma la maquina Tigra de tiro central, a lo que se suma lo que es forraje y henolaje que que nos caracteriza todos los años», puntualizo Marcos Treviño.