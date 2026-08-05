El Aeroclub Nueve de Julio será sede del 2do. Encuentro de Directivos de Aeroclubes del país

La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de intercambio, cooperación y crecimiento conjunto entre los aeroclubes del país, promoviendo el fortalecimiento de los vínculos institucionales y el trabajo colaborativo en favor del desarrollo de la aviación deportiva.

Durante el encuentro se abordarán diferentes temas vinculados a la actividad, entre ellos el intercambio de experiencias, la presentación de proyectos, el análisis de desafíos comunes, novedades institucionales y propuestas de trabajo conjunto que contribuyan a fortalecer la unidad de los aeroclubes argentinos.

La organización destacó que la participación es libre y gratuita, aunque se solicita a las autoridades de cada aeroclub completar previamente el formulario de inscripción para confirmar su asistencia.

Quienes deseen obtener mayor información podrán hacerlo a través de las redes sociales oficiales del Aeroclub Nueve de Julio, en Facebook e Instagram (@aeroclub9dejulio), o ingresando a su sitio web oficial.

Será una nueva oportunidad para consolidar el trabajo en red entre las instituciones aeronáuticas y continuar impulsando el crecimiento de la aviación deportiva en todo el país.