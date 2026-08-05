Mariano Navone dio el golpe en Montreal y avanzó a la tercera ronda

Luego de un inicio complicado, en el que cedió con claridad el primer set, Navone mostró una destacada capacidad de reacción para revertir el desarrollo del encuentro.

El tenista nuevejuliense Mariano Navone logró este miércoles un gran triunfo en el Masters 1000 de Montreal al vencer al monegasco Valentín Vacherot por 1-6, 6-3 y 6-3, resultado que le permitió clasificarse a la tercera ronda del prestigioso certamen que se disputa sobre superficie de cemento en Canadá.

Con un sólido nivel de juego, se quedó con los dos parciales siguientes y selló una victoria de gran importancia para continuar su camino en uno de los torneos más relevantes del circuito ATP.

El éxito del tenista de 9 de Julio cobra mayor valor al producirse ante el monegasco, ubicado entre los principales protagonistas del circuito, consolidando el buen momento que atraviesa el representante argentino en la gira sobre canchas rápidas.

Fuente deportv.com.ar