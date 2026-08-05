Aapresid, INTA, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y Syngenta, presentaron en el Congreso Aapresid una Guía técnica para la recuperación de suelos degradados

En el marco del 34° Congreso Aapresid, con la fuerza de Expoagro, celebrado bajo el lema “Nuestro suelo, Nuestra voz” en Rosario, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Secretaría de Agricultura, la Ganadería y Pesca de la Nación y la firma Syngenta, presentaron una Guía técnica para la recuperación de suelos degradados.

Se trata de una herramienta pensada para productores y asesores, con información práctica y estrategias para hacer frente a los principales desafíos que afectan la salud de los suelos: pérdida de nutrientes y carbono, deterioro de la estructura y reducción de la actividad biológica.

La guía incluye sugerencias y prácticas adaptadas a diferentes sistemas productivos, desde criterios concretos de diagnóstico e indicadores (qué medir, cómo interpretar los resultados y cuándo intervenir) hasta una metodología para diseñar e implementar un Plan de Recuperación de Suelos progresivo, medible y adaptable a cada lote.

Durante el lanzamiento, que tuvo lugar durante la mañana del miércoles 5 en el Stand de Syngenta, el Presidente de INTA, Nicolas Bronzovich, destacó que “los productores argentinos saben mucho de cómo cuidar uno de los principales capitales naturales del país, gracias a sus modelos de producción basados en la ganadería pastoril y en la integración con la agricultura, en la incorporación de cultivos de servicios, el trabajo en red, entre muchos otros diferenciales. Pero esto no significa que no haya oportunidades de mejora, de aspectos como la pérdida de nutrientes y la caída de los contenidos de carbono. En esa línea, esta guía hace un aporte fundamental”.

A su turno, el Presidente de Aapresid, Marcelo Torres, agregó: “Esta guía es fruto del trabajo coordinado entre entidades del sector público y privado, que se unieron con la convicción de que la degradación del suelo no puede abordarse individualmente y que requiere del diálogo entre la ciencia, la política pública, el sector privado y las redes de productores”.

Mariale Álvarez, directora de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos LATAM de Syngenta, dijo: “Esta guía es el resultado de un trabajo colaborativo que no siempre es el camino más fácil, pero sin duda es el más impactante”. Agregó: “El gran desafío de los productores es producir más con menos. Con esta herramienta buscamos acompañarlos en la toma de decisiones para que sus suelos sigan siendo productivos en el tiempo”

La guía se encuentra disponible para su consulta y descarga de manera online y 100% gratuita