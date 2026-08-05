9 de Julio participó del Primer Encuentro presencial de Muna en la sede de UNICEF

La secretaria de Desarrollo Comunitario, María Márquez, junto a la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Dra. Juliana Langoni, representaron al Municipio de 9 de Julio en el Encuentro de Comienzo del Autodiagnóstico MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), realizado este martes 4 de agosto en la sede de UNICEF Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La actividad marcó el inicio del proceso de autodiagnóstico para los 37 municipios bonaerenses que se incorporaron a la iniciativa durante 2026, impulsada por UNICEF, el Grupo Pharos y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, de modalidad híbrida, se presentó la metodología de trabajo del programa y las herramientas que permitirán a cada municipio relevar la situación de niños, niñas y adolescentes en su territorio, con el objetivo de diseñar políticas públicas basadas en evidencia y adaptadas a las necesidades locales.



Entre los principales ejes abordados se destacaron la presentación del formulario de autodiagnóstico, el ciclo de apoyo técnico que brindarán UNICEF y Grupo Pharos, el intercambio de experiencias entre municipios y la promoción de la participación adolescente para que las voces de los jóvenes sean incorporadas en la planificación de las políticas públicas.

La apertura estuvo a cargo de Sebastián Waisgrais, especialista de Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF; Natalia Lima, referente MUNA del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; y Mercedes Palmas, del Grupo Pharos.

MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia) es una iniciativa de UNICEF que busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. A través del acompañamiento técnico y la planificación participativa, el programa impulsa la implementación de políticas públicas integrales que mejoren las condiciones de vida de las infancias y adolescencias.



Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer los sistemas locales de protección de derechos, mejorar el acceso a servicios de salud, educación y protección social, promover entornos libres de violencia, impulsar la inclusión y la equidad, y fomentar la participación activa de adolescentes en la toma de decisiones que los involucran.

Con esta participación, el Municipio de 9 de Julio reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con organismos internacionales y provinciales para consolidar políticas públicas que promuevan el desarrollo integral y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el partido.