Ya se puede visitar la Exposición «Fauna Argentina» de Sofia Guiotto

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Cultura, dejó inaugurada la exposición “Fauna Argentina”, de la artista Sofía Guiotto, que puede visitarse en el espacio de exhibiciones de la Terminal de Ómnibus durante todo el mes de febrero.

La muestra propone un recorrido por 15 retratos de la fauna argentina, con obras que tienen como protagonistas al charango, el colibrí, la mulita, entre otras especies representativas. Cada trabajo fue realizado en lápiz, destacándose por el nivel de detalle y la expresividad lograda en cada dibujo.

Durante la inauguración, Sofía Guiotto estuvo acompañada por su familia, en un encuentro que marcó el inicio formal de esta propuesta artística abierta a toda la comunidad.

Quienes deseen conocer más sobre sus trabajos o contactarla pueden hacerlo a través de sus redes sociales, en la cuenta @art_bysofii.