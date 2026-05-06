Interceptaron una aeronave con 442 kilos de cocaína en Santa Fe: 8 detenidos

Un importante operativo antidrogas se desplegó entre el martes y miércoles en el norte de la provincia de Santa Fe, donde se interceptó una aeronave utilizada para el transporte de estupefacientes.

El procedimiento culminó con el secuestro de 442 kilos de cocaína y la detención de ocho personas en el marco de una investigación de alcance internacional.

La causa es investigada por la Procuraduría de Narcocriminalidad con intervención del área de narcotráfico de la Policía Federal, y la pesquisa se inicia a partir de los datos brindados por la DEA, lo que permite anticipar el movimiento de la aeronave y montar el operativo en el lugar de aterrizaje.

Tras la detención de los dos tripulantes y en presencia de testigos, se realizó el conteo de la carga transportada. Además, se ordenó una serie de allanamientos en diferentes puntos del departamento Vera y en las provincias de Corrientes y Chaco.

Como resultado de los mismos, se detuvieron a otras seis personas presuntamente vinculadas a la organización narcocriminal.

Cadena 3