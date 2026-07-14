Ya se palpita la 138º Expo Rural Palermo 2026: Un carnero apodado «Tim Payne» y la vaca «Tini Tini», los primeros animales en llegar a la feria parlametina

Conforme al programa de la 138º Expo Rural de Palermo que abre sus puertas al publico este próximo jueves 16, y hasta el domingo 26 próximo. Hoy martes a la hora 8, pisaron la pista de Palermo los primeros animales que serán parte de la muestra parlametina, bajo el lema «El Campo Nos Une», y que coincide con los 160 años de la Sociedad Rural Argentina.

«Tim Payne»

Los primeros en recibir los flashes fotográficos junto a sus cabañeros fueron recibidos por el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, acompañado por parte de miembros de la Mesa de Enlace, dando así el recibimiento a la llegada del primer animal; donde en esta oportunidad se rompe un poco la tradición de que el primero en arribar sea un bovino. Minutos antes de las 8hs. bajo de su carro fue un carnero Romney Marsh, llamado Tim Payne, perteneciente a Sucesión de Cosme Gibson de Cabaña Moreaki, ubicada en Chajarí, partido de Azul, dando inicio así al tradicional ritual del ingreso. La raza es originaria de Inglaterra, pero la sangre de este carnero, llamado como el jugador de Nueva Zelanda que se hizo viral en el Mundial, es neozelandesa.

«Tini Tini» y «De Paul»

Tras los pasos de «Tim Payne», bajo la vaca «Tini Tini», con su ternero «De Paul» de seis meses y 255 kgs., perteneciente a cabaña La Cotidiana, de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires. La vaca Limousin que hoy llego a Palermo, precisamente nació en ese predio, el 27 de julio de 2022, y cuatro años después regresa convertida en madre.

El nombre «Tini Tini», tiene una historia. En aquella Expo Palermo 2022, fue elegido mediante una convocatoria realizada en redes sociales donde se sumaron familias y chicos proponiendo distintas alternativas hasta que finalmente quedó el que hoy la identifica.

“Es la segunda vez que llegamos primeros a Palermo. En 2022 lo hicimos con el toro Nicanor, después de dos años de pandemia. Ahora lo hacemos con Tini Tini. Acá lo que buscamos es mostrar meses de trabajo. Lo importante para nosotros no es competir sino compartir y mostrar nuestra producción”, indicó el cabañero Juan Pablo Latanti.

Pino: Nos esperan días intensos

Con la llegada simultánea de ambos ejemplares quedó formalmente inaugurado el proceso de ingreso de animales que, durante los próximos días, poblarán los galpones de Palermo.

Luego del ingreso de los primeros ejemplares, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dio la bienvenida oficial a una nueva edición de la muestra.

“Nos esperan, a partir de ahora, unos días de muchísima intensidad en esta 138 Exposición. Si bien se viene trabajando hace más de un mes, ahora empieza el movimiento fuerte con la llegada de las estrellas de la Exposición, que son los animales de todas las razas y especies”, dijo el presidente de la SRA, Nicolás Pino.

A continuación, destacó la presencia de más de 2500 animales, con la esperada vuelta de las aves; la presencia de expositores de 15 provincias, y la realización de 42 remates que conducirán a la comercialización de cerca de 200 mil cabezas.

“Quiero agradecer a todos los expositores, a todo el staff de la SRA y la Sociedad Anónima que hace que esto sea posible en el armado, en la previa y durante estos días. Se estima que hay 10 mil trabajadores acá. Esto realmente exige esfuerzo”, sostuvo Pino.

Entre las principales novedades figura el regreso de las aves a Palermo después de cuatro años de ausencia por cuestiones sanitarias, además de la realización del Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que reunirá a criadores provenientes de distintos países.

Homenaje a un histórico

Durante la jornada se descubrió una placa en homenaje a Carlos “Charles” Videla, un ingeniero agrónomo que dedicó años de trabajo a la Sociedad Rural y participó de numerosas exposiciones.

“Cuando tenía 22 años, la primera persona que me recibió fue Charles. Hicimos una lindísima relación. Él tenía un compromiso enorme con este lugar, era su casa. Nada pasaba sin que él lo sepa”, recordó Pino.