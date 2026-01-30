Ya hablan de perdidas: Se va enero y las noticias para el maíz y soja no son de las mejores

Esta ultima semana desde El Regional Digital dábamos a conocer un informe agronómico de Surcos Consultora sobre el impacto hídrico y el stress térmico en cultivos en el partido de 9 de Julio en el mes de enero 26, lo que sin duda redundara en un menor potencial en algunos lotes, según el manejo que se haya dado.

Sobre el final de esta semana, la Bolsa de Comercio de Rosario en su Guía Estratégica del Agro (GEA), dio a conocer que la región núcleo termina el mes de enero con un promedio de lluvias de menos de 40 mm cuando normalmente llueve 110 mm. La falta de agua recorta particularmente el potencial de rinde del noreste bonaerense. La soja de 2da todavía mantiene chances de recuperarse si llegan nuevas lluvias. Casi la mitad del maíz tardío y de segunda se encuentra en estado regular, bajo la presión del calor y la sequía», advirtió el informe de BCR.

De las 36 estaciones meteorológicas de la red BCR-GEA, solo una alcanzó la media histórica: General Pinto, con 122 mm, en el noroeste bonaerense. Esta zona fue la más favorecida por los eventos pluviales del mes. En áreas aledañas, los acumulados, aunque por debajo del promedio histórico, oscilaron entre 45 y 90 mm.

En cambio, la franja central de región núcleo es la zona más comprometida: en Álvarez apenas se registraron 9 mm, el valor más bajo del mes. Otras estaciones como Pujato, Maggiolo y Godeken tampoco escaparon al déficit, con acumulados mínimos de 10 a 11 mm.