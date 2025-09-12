Ya esta abierta la Exposición del Boligrafo

La obra que es propiedad dela artista María Teresa Stornini esta Abierta al público en el Centro de Exposiciones de la Terminal de Ómnibus. Durante todo septiembre.

María Teresa Stornini, formada en mosaiquismo, granoulage y pintura decorativa, encontró en el bolígrafo un medio artístico único para crear desde paisajes hasta retratos. Sus obras destacan por la nobleza y versatilidad de esta herramienta tan cotidiana.