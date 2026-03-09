Ximena Gonzalez de Talabarteria «El 7 Luces», convocada a la Exposicion Rural de Palermo 2026

La instagramer Ximena González de Talabartería «El 7 Luces», con mas de 245.000 seguidores en sus redes sigue precisamente rompiendo redes.

Con un fuerte accionar en redes sociales que le ha permitido a su desarrollo comercial crecer y llegar con sus productos de talabartería a todo el país y fuera del mismo, a su vez recibir cada día visitantes de distintos puntos de la geografía argentina, que quieren conocer a los integrantes de «El 7 Luces».

Ese proceder en redes le permitió ser convocada en distintos festivales criollos por ejemplo, desde hace tres años del Festival Nacional de Domas de Jesus Maria.

En dialogo con El Regional digital comento «arrancamos el año en Jesús María, el tercer año consecutivo entregando los premios a las tropillas de la mano de Daniel Pérez y toda la gente de Jesús María que nos tuvo de vuelta presentes. Nosotros cada vez que nos llaman es una alegría, es como si fuese la primera vez que nos llaman, siempre lo tomamos con mucho mucho amor, mucho cariño y mucho respeto al Festival Mayor de América.

Después, luego de eso, nos llamaron para la fiesta del Caldén, donde estuvimos, no presentes físicamente, pero sí pudimos mandar el premio ante compromisos, siempre de la mano Daniel Pérez

Sin embargo esta ultima semana, Ximena, su familia y equipo de trabajo fueron sorprendidos con una nueva invitacion. «No la esperábamos, esta invitación, es como que no voy cayendo, no me dejan respirar. Nos invitaron a la fiesta de la Rural de Palermo, la grande, donde dentro de las propuestas al publico, se desarrollan las tropillas entabladas, que dan un espectáculo tan lindo, tan colorido y donde va a haber un dron también, que se ve de arriba y se ve una imagen única y soñada. Y allí los regalos y los presentes del 7 Luce van a estar presentes», comento.

En esta oportunidad el premio mayor al ganador de Tropillas Entabladas será una rastra única donada por El 7 Luces. Todos quienes trabajamos aqui y quienes nos acompañan estamos un poco «locos» por esto.

Pero ademas, esto y otras cosas mas nos permite hacer quedar bien a 9 de Julio, porque también toda la gente que pasa por acá, todos los días, entra gente diciendo quiero conocer el 7 Luces y mi ciudad, yo siempre digo que es hermosa y representarla en todos lados, para mí, mi corazón es un orgullo», aseguro.