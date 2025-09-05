Vuelve la Semana Angus de Primavera con predio renovado

Al respecto, Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, hizo referencia a las expectativas que tienen desde la entidad: “Es un evento más que importante para nuestra asociación, es la segunda exposición de primavera que vamos a hacer en nuestro centro y este año con la particularidad que vamos a inaugurar nuestro salón de eventos donde recibiremos a todos los socios, criadores y amigos para disfrutar de todas las instalaciones que hemos creado en Cañuelas y que creemos que es una forma de darle cada vez más servicios a los socios, a los criadores de todas las razas y de todas las especies”.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, también señaló cuáles son principales ejes de participación del evento. “Para nosotros es un orgullo acompañar nuevamente a la Asociación Argentina de Angus en esta gran cita. Nuestro objetivo es potenciar cada edición, sumando innovación, expositores y comunicación para que criadores, cabañeros, productores y familias vivan una experiencia integral. La genética de elite, la interacción con las nuevas generaciones y el fortalecimiento de los vínculos comerciales son ejes centrales de esta muestra que refleja la fortaleza y el futuro de la ganadería argentina”.

En este sentido, cabe destacar que al igual que en la última expo habrá un gran calendario de remates. Al momento hay 8 subastas confirmadas de hacienda vía Streaming y TV. De lunes a viernes, Sáenz Valiente Bullrich, Campos y Ganados, Madelán, Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jáuregui Lorda levantarán el martillo.

Infraestructura renovada para una mejor experiencia

En esta edición, el Centro de Remates y Exposiciones Angus de Cañuelas sumará nuevas mejoras pensadas para ampliar la comodidad y los servicios disponibles para expositores, criadores y visitantes. Entre las novedades más destacadas, se inaugurará el nuevo salón de eventos de la entidad, un espacio moderno y versátil concebido bajo estándares de vanguardia. Con instalaciones que priorizan tanto la funcionalidad como el bienestar animal, el predio refuerza su valor como punto estratégico para el desarrollo de los grandes encuentros ganaderos del país, consolidando la unión entre tradición, innovación y excelencia.

Novedades y atractivos de la edición 2025

La exposición llega con múltiples propuestas pensadas para todos los públicos. En esta edición debutará “El Camino de los Campeones”, una experiencia con inscripción previa que permitirá ver de cerca la preparación de los animales antes de ingresar a la pista.

1. Jura Angus Junior: Una actividad destinada a jóvenes de 10 a 20 años que les permitirá aprender cómo preparar y evaluar animales en pista, con charlas prácticas y la posibilidad de ser protagonistas en la jura.

2. Concurso de Jurados para Periodistas: Una propuesta pensada para la prensa, donde los comunicadores conocen de primera mano qué observan los jurados en los animales y participan de una evaluación simulada en pista.

3. Mini Angus, en un espacio renovado y más amplio para acercar la ganadería a los más chicos.

4. Mini Prensa Angus, un rincón lúdico donde los niños podrán convertirse en periodistas por un día.

Además, se realizarán, capacitaciones técnicas para criadores y asesores.

Un evento que se vive en vivo y en comunidad

Como es tradición en los encuentros organizados por Expoagro, las juras, los remates y las palabras de los protagonistas podrán seguirse en vivo a través de www.expoagro.com.ar, acercando el evento a todo el país y al mundo.

Angus de Primavera cuenta con el Banco Provincia como Main Sponsor; Banco Nación, RUS, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Farmquip como sponsors; John Deere como alianza estratégica, Mecano Ganadero como auspiciante; y Biogénesis Bago como empresa que acompaña el evento.

Una agenda cargada de actividades

La 46° Exposición Nacional Angus de Primavera y la 25° Exposición del Ternero Angus ofrecerán juras, remates, capacitaciones y propuestas recreativas en un cronograma intenso que combina lo técnico con lo social.

📅 Lunes 22 de septiembre

-Ingreso y Admisión desde las 8:00

-Remate SVB TV (mañana)

-Remate Campos y Ganados Streaming (tarde)

📅 Martes 23 de septiembre

-Ingreso y Admisión hasta el mediodía

-Remate Madelán (Streaming) y Mondino (TV)

-Inauguración del SUM y cóctel

-“Camino a los Campeones”

-Peña organizada por el Ateneo Angus

📅 Miércoles 24 de septiembre

-Remate Colombo y Magliano (TV)

-Jura Junior (Ateneo Angus)

-Concurso de Jurados para periodistas

-Remate Monasterio Tattersall en el MAG

-Jura de Lotes (Terneros y Adultos)

📅 Jueves 25 de septiembre

-Jura de Terneras y Hembras a Bozal

-Remate Pedro Noel Irey (TV)

📅 Viernes 26 de septiembre

-Jura de Terneros y Machos a Bozal

-Remate Jáuregui Lorda (TV)

-Entrega de premios y cóctel de cierre

Con genética de elite, actividades para toda la familia y un espacio pensado para los negocios, la Exposición Angus de Primavera 2025 promete ser una verdadera celebración de la ganadería argentina.