Vuelve el futbol de Primera A este fin de semana: El líder San Martin recibe a Atlético 9 de Julio

Retoma durante este fin de semana el futbol de la Primera Division A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, con partidos en distintos horarios y dias.

El torneo que esta siendo liderado por San Martin con 24 unidades, de cerca le sigue, Naon y Once Tigres; la revancha del clasificatorio tiene en alguno de los equipos incorporaciones de jugadores y hasta tecnicos nuevos como, Diego San Miguel en La Niña y Omar Santorelli en Agustin Alvarez.

La primera fecha de la revancha comienza a disputarse el sábado 31 con los encuentros que se daran en Patricios, el local, Atletico Patricios a las 19hs. recibe a Libertad. Mientras que en Carlos Maria Naon, el CAN a las 17:30hs.

Por su parte el resto de la fecha se completa el domingo 1 de febrero donde en La Niña, el equipo «Tricolor» recibe a Agustin Alvarez a las 17:30hs. Por su parte El Fortín recibe a las 18hs a Atl. Quiroga.

A las 19hs el líder del torneo, San Martin recibe a Atlético 9 de Julio y a las 20hs., San Agustin recibe a Once Tigres.

Fecha 12

Sábado 31

17:30hs Naon – French

19hs. Atl. PAtricios – Libertad

Domingo 1

17:30hs. – Atl. La Niña – Ag. Alvarez

18hs. – El Fortin – Atl. Quiroga

19hs. San Martín – Atl. 9 de Julio

20hs. Dep. San Agustin -Once Tigres

Posiciones en el Campeonato

San Martín- 24

Atlético Naón – 22

Once Tigres – 21

Libertad – 19

Atlético 9 de Julio – 17

Quiroga – 15

Patricios – 15

San Agustín -15

French – 14

El Fortín – 11

La Niña – 6

Agustín Álvarez 4