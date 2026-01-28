Vuelve el futbol de Primera A este fin de semana: El líder San Martin recibe a Atlético 9 de Julio
Retoma durante este fin de semana el futbol de la Primera Division A de la Liga Nuevejuliense de Futbol, con partidos en distintos horarios y dias.
El torneo que esta siendo liderado por San Martin con 24 unidades, de cerca le sigue, Naon y Once Tigres; la revancha del clasificatorio tiene en alguno de los equipos incorporaciones de jugadores y hasta tecnicos nuevos como, Diego San Miguel en La Niña y Omar Santorelli en Agustin Alvarez.
La primera fecha de la revancha comienza a disputarse el sábado 31 con los encuentros que se daran en Patricios, el local, Atletico Patricios a las 19hs. recibe a Libertad. Mientras que en Carlos Maria Naon, el CAN a las 17:30hs.
Por su parte el resto de la fecha se completa el domingo 1 de febrero donde en La Niña, el equipo «Tricolor» recibe a Agustin Alvarez a las 17:30hs. Por su parte El Fortín recibe a las 18hs a Atl. Quiroga.
A las 19hs el líder del torneo, San Martin recibe a Atlético 9 de Julio y a las 20hs., San Agustin recibe a Once Tigres.
Fecha 12
Sábado 31
17:30hs Naon – French
19hs. Atl. PAtricios – Libertad
Domingo 1
17:30hs. – Atl. La Niña – Ag. Alvarez
18hs. – El Fortin – Atl. Quiroga
19hs. San Martín – Atl. 9 de Julio
20hs. Dep. San Agustin -Once Tigres
Posiciones en el Campeonato
San Martín- 24
Atlético Naón – 22
Once Tigres – 21
Libertad – 19
Atlético 9 de Julio – 17
Quiroga – 15
Patricios – 15
San Agustín -15
French – 14
El Fortín – 11
La Niña – 6
Agustín Álvarez 4
