Voces polticas que pasaron por Expoagro

En la tercera jornada de Expoagro, diferentes protagonistas de la vida política, ratificaron su especial interés por el campo, exhibiendo distintos puntos de vista sobre el modo de potenciarlo y acompañarlo. Además, y en concordancia con el año electoral, señalaron sus estrategias para mejorar las condiciones del país, a futuro.

El diputado nacional por Buenos Aires, Facundo Manes, se definió como “un hombre de campo” y consideró al sector agropecuario “un ejemplo de la revolución del conocimiento que necesita Argentina para prosperar y desarrollarse, porque lleva décadas invirtiendo en genética, innovación y tecnología, y hoy es de vanguardia internacional”. Asimismo, planteó que “tenemos que hacer en energía, minería, forestación sustentable, pesca y turismo lo mismo que hizo el campo”.

Sobre ese punto, señaló que “si la economía se diversifica y otros sectores prosperan, podemos bajar las retenciones. De lo contrario, ante cada crisis siempre le manoteamos recursos al campo”.

En cuanto a la proyección electoral advirtió: “Yo creo que la elección no está ganada, que Juntos por el Cambio está girando sobre el mismo voto de siempre, y tenemos que seducir a quienes se desencantaron del 2015 al 2019, al que nunca votó a Cambiemos, y tenemos que hablarles a los jóvenes y a los sectores populares. El radicalismo si no es popular no es nada”. En relación al acercamiento con Patricia Bullrich, durante la mega muestra se limitó a decir que es “parte del diálogo”.

“La muestra es un ejemplo de la prosperidad de la sociedad argentina, cuando la dirigencia no se mete”, indicó categórico. “Esto habla del potencial argentino y de su talento cuando se lo deja trabajar, emprender. Podríamos ser mucho más, si no tuviéramos una dirigencia que sólo discute por el poder”. En relación a las políticas de gobierno concluyó: “El campo es el generador de la mayor exportación de la Argentina. De los últimos veinte años, dieciséis fueron de un gobierno que no comprendió al principal sector del país”.

Iguacel: “menos burocracia, menos trabas”

El intendente de Capitán Sarmiento (Buenos Aires), Javier Iguacel, no disimuló su entusiasmo por recorrer la muestra, reconoció su convicción para disputar la provincia de Buenos Aires como gobernador y confió de su capacidad para colaborar con el sector ante la crisis. “Soy del interior, soy productor y hoy estamos poniendo en consideración varios proyectos. Vengo de Carmen de Patagones donde contamos con un proyecto en común junto a productores, trabajadores, más varias pymes del sector y no agropecuarias para irrigar 350 mil hectáreas más con agua que se tira al mar, es un proyecto que puede realizarse tranquilamente, super financiable”, reveló confiado.

Iguacel consideró que “con financiamiento, más reducción de la burocracia y la eliminación de las trabas vigentes, podremos aumentar la superficie irrigada con presión en toda la zona sudeste y sudoeste de la región”. Además, prometió plasmar algunos proyectos, descontando su triunfo electoral. “Vamos a homologar las necesidades del sector, a partir de la ley de buenas prácticas agrícolas para evitar que cada municipio deba lidiar con reglas distintas que no hacen más que confundir y afectar al productor”.

De la Torre: “A la pandemia de la pobreza se la vacuna con laburo”

El senador por la provincia de Buenos Aires, Joaquín De la Torre, reflexionó sobre el peso específico del campo a través de la gran convocatoria de la expo: “Esto demuestra que, en cualquier condición de la Argentina, el campo sigue aportando, generando ideas y trabajo. En esta sequía terrible, con estas condiciones impositivas y este tipo de cambio del dólar malísimo, seguimos acá”.

En cuanto a la actual gestión, el legislador auguró: “Desde hace un año, el gobierno sabe que se va y está tratando de rescatar a la provincia de Buenos Aires”. Además, objetó sus políticas: “Durante los últimos 20 años el gobierno pensó que de la pobreza se salía con más programas sociales y más empleados públicos. Eso fracasó, hoy tenemos más empleados públicos, más planes y más pobreza”.

“La única forma de salir de la pobreza es a través del empleo, lo bueno que ocurrió en la Argentina durante 150 años fue generar trabajo. Debemos volver a ese camino, al sueño de ‘mi hijo el doctor’”, propuso.

Por último, comparó la situación del país con la pandemia. “Una vez que entendamos que de esto se sale con trabajo, vamos a poder combatir la única pandemia que es la pobreza y la vacuna contra esa pandemia la tienen los que dan laburo”, definió.

Del consenso a fortalecer la infraestructura

El intendente de Rio Cuarto, Juan Manuel Llamosas, se trasladó con su equipo hasta San Nicolás para recorrer el predio. “Río Cuarto se encuentra en el corazón del corazón del país y desde ahí acompañamos a quienes se esfuerzan por dar innovación y recursos al campo, ya sea capacitando o a través del asesoramiento”, sostuvo quien asume su tarea en articulación con el gobernador Juan Schiaretti.

Algunos convenios promovidos por Llamosas le permitieron a su municipio ampliar el espectro. “Además de asesoramientos compartidos, tenemos incubadoras de empresas para emprendedores, en un proceso de articulación”. Contó.

Seguro multirriesgo, en sintonía provincial, y la práctica agropecuaria, en concordancia con la Mesa de Enlace, “son políticas públicas que llevan mucho tiempo y que facilitan al sector cuando suceden contingencias de este tipo”, dijo sobre la sequía.

“Del consenso también surge la infraestructura. De hecho, parte de los recursos que se pagan, impuestos que vuelven en infraestructura y que se extienden a la producción. En Río Cuarto, por ejemplo, lo hacemos a partir de los consorcios rurales o a través del desarrollo de los procesos camineros”.

En relación al futuro, Llamosas ratificó su acompañamiento a Martin Llaryora en la vicegobernación con la proyección de Schiaretti a nivel nacional. “Es el modelo de Córdoba el que lleva al territorio a potenciar lo hecho durante los últimos años. Es nuestro propósito”, sostuvo.